Telecom Italia renova conselho apesar de desacordo da Vivendi

Estadão Conteúdo 23/04/2024 - 14:38

Acionistas da Telecom Italia votaram pela renovação do conselho de administração da empresa com a chapa apresentada pelo conselho cessante, um dia depois de a Vivendi ter dito que se absteria de votar devido a um desentendimento. A empresa italiana de telecomunicações informou nesta terça-feira (23) que foram escolhidos seis diretores na chapa, que recebeu cerca de 48,97% dos votos. No geral, os acionistas nomearam um conselho de nove membros para o período de três anos até a aprovação das demonstrações financeiras de 2026.

A Telecom Italia disse que 50,77% dos acionistas participaram da reunião. A Vivendi, conglomerado de mídia francês, detém uma participação de 23,75% na Telecom Itália. O grupo anunciou na segunda-feira (22) que a lista de candidatos proposta representaria a continuidade de um conselho que disse ser responsável por reduzir pela metade o preço das ações da Telecom Italia. A decisão de abster-se na votação se soma a uma lista crescente de divergências.

No ano passado, a Vivendi manifestou a sua oposição depois de o conselho de administração da Telecom Italia ter aprovado a venda dos seus ativos de rede fixa à KKR por mais de US$ 20 bilhões, dizendo que o preço não refletia o valor intrínseco dos ativos. A Vivendi está recorrendo dessa decisão. Nem todas as resoluções foram aprovadas na assembleia de acionistas da Telecom Italia. Seções do relatório sobre a política relativa a remunerações e honorários pagos não receberam apoio suficiente para serem aprovadas. As alterações ao plano de opções de ações 2022-24 propostas pelo conselho de administração cessante também não foram aprovadas.

O CEO Pietro Labriola disse terça-feira que o grupo trabalhará para garantir um crescimento sustentado nos próximos três anos, concentrando-se na eficiência de custos e no retorno à geração de valor no mercado italiano. As ações da Telecom Italia subiram quase 2% hoje. No entanto, os papéis tem diminuído nos últimos anos. Fonte: Dow Jones Newswires.