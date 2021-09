Telecom Italia apresentará proposta por projeto italiano em nuvem, diz CEO

Por Francesca Landini e Elvira Pollina

CERNOBBIO, Itália (Reuters) – A Telecom Italia apresentará uma manifestação de interesse para criar um polo nacional em nuvem na Itália com três parceiros, incluindo o grupo de defesa chamado Leonardo e o banco de investimentos públicos CDP, afirmou o CEO da companhia, Luigi Gubitosi, neste sábado.

O chefe do maior grupo de telefonia da Itália falou após o ministro da Inovação, Vittorio Colao, ter dito que o país espera receber propostas até o fim de setembro de empresas interessadas em construir o polo de nuvem, um projeto de 900 milhões de euros para atualizar as instalações de armazenamento de dados do país.

“O ministro não ficará decepcionado… apresentaremos uma proposta e eu acredito que cumprirá as exigências”, disse Gubitosi a repórteres diante uma conferência de negócios anual em Cernobbio, no Lago Como.

O polo de nuvem, um dos projetos financiados pela União Europeia para ajudar a recuperação econômica da Itália após a pandemia, reflete as tentativas europeias de tornar o bloco com 27 membros menos dependentes de grandes empresas de tecnologia estrangeiras para serviços em nuvem.

“O promotor da iniciativa é o CDP e também estamos trabalhando com o Leonardo e a (empresa estatal de TI) Sogei. Somos um grupo qualificado de empresas italianas que tentará dar uma resposta às necessidades do país”, afirmou Gubitosi.

