Telecom Italia amplia lucro no 1º trimestre, mas receita diminui com coronavírus

A Telecom Italia, controladora da TIM Brasil, informou que teve lucro líquido de 560 milhões de euros (US$ 607,9 milhões) no primeiro trimestre de 2020, mais de três vezes maior do que o ganho de 165 milhões de euros apurado em igual período de 2019.

Por outro lado, a receita da companhia de telecomunicações italiana caiu 11,4% na mesma comparação, a 3,96 bilhões de euros, e seu Ebitda diminuiu 10,8%, a 1,74 bilhão de euros, em meio ao impacto da pandemia de coronavírus.

Às 4h48 (de Brasília), a ação da Telecom Italia operava em baixa de 4,2% na Bolsa de Milão. Com informações da Dow Jones Newswires.