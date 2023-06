Tela de Gustav Klimt é leiloada por 74 milhões de libras, um recorde na Europa

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/06/2023 - 15:46 Compartilhe

A tela “Lady with a fan” (Dama com leque), do célebre pintor austríaco Gustav Klimt, foi leiloada nesta terça-feira (27) em Londres por 74 milhões de libras (451 milhões de reais na cotação atual), quebrando um recorde de venda de um quadro em leilão na Europa.

Uma vez acrescentados os custos da venda, o comprador, cuja identidade não foi revelada, terá que pagar mais de 85 milhões de libras (519 milhões de reais na cotação atual).

A “Lady with a fan” ultrapassou o recorde anterior europeu que uma escultura de Alberto Giacometti ostentava desde fevereiro de 2010. “O homem que caminha I” foi vendido, à época, por 65 milhões de libras (173 milhões de reais na cotação da época), também na Sotheby’s.

Gustavo Klimt pintou essa obra em 1917, um ano antes de sua morte, aos 55 anos.

O recorde mundial em um leilão também é de um quadro de Klimt, “Birch Forest” (1903), vendido no ano passado por 104,5 milhões de dólares (R$ 539 milhões de reais, na cotação da época) na Christie’s em Nova York.

A casa Sotheby’s, que organizou o leilão, qualificou a obra, uma das últimas pinturas de Klimt (1862-1918), como “uma das mais belas e preciosas jamais ofertadas na Europa”.

mhc/bd/dth/pc/mb/jc/tt/dd/aa

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias