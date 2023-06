Teixeira: Incra vai levantar mais terras passíveis de integrar reforma agrária

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 17:37 Compartilhe

Brasília, 28 – O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), afirmou que o Incra vai levantar mais terras passíveis de integrar reforma agrária. “Há seis anos que não tem um novo programa de reforma agrária no Brasil”, disse o ministro em coletiva de imprensa. “Com a falta de reforma, há um represamento imenso de demandas.”

Teixeira acrescentou que já há um estoque de terras no Incra e a pauta deve ser tocada ao longo de julho no governo. “Precisamos estar à frente para diminuir conflitos”, afirmou o ministro sobre as tensões no campo.

Em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto, o presidente do Incra, Cesar Aldrighi, afirmou que a entidade, há quatro ou cinco anos, foi formalmente orientada a não fazer reforma agrária.

“Tem mais de 400 processos de reassentamento parados que serão retomados”, declarou o dirigente do Incra, que anunciou ainda a retomada da Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas. “Queremos retomar processos de assentamentos em terras públicas”, acrescentou.

