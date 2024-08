Teddy Riner leva a França ao título de equipe mista de judô e soma 5ª medalha de ouro olímpica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2024 - 15:50 Para compartilhar:

Teddy Riner venceu a luta decisiva contra o japonês Tatsuru Saito em um momento de grande drama para dar à França o título olímpico por equipes no judô, neste sábado, nos Jogos de Paris-2024. A lenda do judô francês e mundial alcançou sua quinta medalha de ouro olímpica, sendo a segunda nesta Olimpíada.

Três anos depois de levar a França à vitória sobre o Japão no Budokan, em Tóquio, Riner voltou a liderar o caminho, enquanto a França se recuperava de uma desvantagem de 3 a 1 para reter o título por 4 a 3 diante de uma multidão empolgada na Arena Campo de Marte, na capital francesa.

Mais de 6 mil torcedores lotaram o local cantando “La Marseillaise” (hino francês) e agitando bandeiras tricolores enquanto seus judocas lutavam para empatar o placar em 3 a 3 após as seis lutas regulamentares.

A torcida e os 12 judocas no tatame se voltaram para os telões enquanto era realizado um sorteio para definir qual gênero e categoria de peso se enfrentariam no desempate de golden score. Um grande estrondo surgiu quando as telas exibiram “+90kg”, significando que Riner, o favorito da casa, enfrentaria novamente seu rival Saito para decidir o título.

A seleção francesa imediatamente se reuniu em torno de Riner para encorajar o titã de 2,03 metros, com Joan-Benjamin Gaba acertando o peito de seu companheiro com a testa. Riner já havia derrotado Saito por ippon para dar à França o primeiro ponto da final e os exaustos lutadores lutaram novamente por seis minutos e 26 segundos antes de Riner conseguir derrubar o peso pesado japonês.

Gaba, o surpreendente medalhista de prata na categoria até 73kg, já havia derrotado Hifumi Abe, bicampeão olímpico na categoria até 66kg, em uma luta intensa para fazer a França voltar a perder por apenas 3 a 2.

Riner se juntou ao biatleta Martin Fourcade, que conquistou seus cinco títulos olímpicos nos Jogos de Inverno de Sochi-2024 e Pyeongchang-2018, no topo da lista dos atletas olímpicos franceses mais condecorados. Os esgrimistas Philippe Cattiau e Roger Ducret ganharam menos medalhas de ouro, mas tiveram oito pódios nas décadas de 1920 e 1930. Riner e Fourcade ganharam sete medalhas cada.

ORGULHO FRANCÊS

Depois de acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos, Riner não apenas incendiou a Arena Campo de Marte na sexta-feira, mas também incendiou toda a nação francesa com orgulho e festa.

No último dia da competição individual de judô, Riner gravou seu nome na história, tornando-se o judoca olímpico mais condecorado de todos os tempos. Com a vitória, garantiu o terceiro título olímpico individual (somado aos ouros no Rio-2016 e Londres-2012) e, com a conquista deste sábado, sua sétima medalha no geral.

Riner já competiu em cinco edições da Olimpíada e, na sexta-feira, indicou a possibilidade de participar de uma sexta nos Jogos de Los Angeles, em 2028.

Brasil e Coreia do Sul conquistaram medalhas de bronze, nas quais precisaram de uma disputa de morte súbita com “Golden Score” para vencer por 4 a 3 contra Itália e Alemanha, respectivamente.