Tecon Rio Grande: movimentação cresce 29% no ano até setembro

São Paulo, 14 – A movimentação no terminal de contêineres do Porto de Rio Grande (RS) subiu 29% entre janeiro e setembro de 2024 na comparação com o mesmo período de 2023. Foram movimentados 616.581 TEUs (unidade correspondente a um contêiner de 20 pés) e 351.983 contêineres no acumulado deste ano, segundo a Wilson Sons, responsável pelo terminal gaúcho.

A alta ocorreu apesar das enchentes que atingiram Rio Grande do Sul em maio e afetaram as movimentações logísticas do Estado. Segundo a operadora, o resultado reflete, principalmente, o início das operações do serviço de concentração de cargas no Cone Sul, atendendo a Região Sul do Brasil, assim como Argentina, Uruguai e Paraguai.

Em abril, o Tecon Rio Grande firmou acordo para operar rota regular entre o Cone Sul e a Ásia para a companhia marítima sul-coreana Hyundai Merchant Marine (HMM) e a operadora de feeder cingapuriana Bengal Tiger Line (BTL), responsáveis pela concentração de cargas na região do Prata, favorecendo a tendência de elevação nos volumes de transbordo de e para esta região.

A tendência de movimentação segue positiva. Setembro foi o melhor mês da história do terminal, com 79.997 TEUs e 45.140 contêineres movimentados, alta de 45% comparado ao mesmo período de 2023. Os transbordos saltaram 498% e as importações cresceram 32%.

Importação e exportação

Entre janeiro e setembro as exportações cresceram 10%, com destaque para o transporte de madeira, celulose e utensílios domésticos. Já as importações registraram alta de 17%, em função do aumento nos desembarques de resinas, partes e peças e plásticos. O transbordo cresceu 335% no acumulado do ano.

O Tecon Rio Grande soma mais de 3 mil clientes, entre importadores e exportadores. O terminal possui capacidade de operar 1,4 milhão de TEUs.