Tecon Rio Grande bate recorde de exportação de arroz, com 10 mil contêineres

São Paulo, 7 – O Terminal de Contêineres (Tecon) Rio Grande (RS), operado pela Wilson Sons, bateu recorde de exportação de arroz de janeiro a novembro, com 10 mil contêineres do grão embarcados ao exterior, ou mais de 252 mil toneladas. Os principais destinos foram Peru, Estados Unidos, México, Venezuela, Guatemala, Cabo Verde, África do Sul e Angola, segundo informações antecipadas pela Wilson Sons ao Broadcast Agro, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O Peru continua sendo o destino do maior volume de arroz embarcado pelo Tecon Rio Grande. Entre janeiro e novembro, o total enviado ao país pelo terminal foi 12% maior do que em igual período de 2019.

Segundo o diretor-presidente do Tecon Rio Grande, Paulo Bertinetti, uma combinação de fatores vem contribuindo para os bons resultados, como a produtividade na colheita da safra 2019/20, acima das expectativas iniciais, a conquista de novos mercados e alterações nos padrões de consumo provocadas pela pandemia.

“Essa mudança vem favorecendo os alimentos básicos. Com a forte desvalorização do real (ante o dólar), o preço do cereal brasileiro ficou mais competitivo no exterior e aumentou a rentabilidade para o exportador”, explicou Bertinetti. “Em 2020, o arroz alcançou dois mercados importantes, o México e a África do Sul”, acrescentou.

No comunicado, a empresa lembra que estimativas prévias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) apontam produção de arroz de 2,4% a 2,7% menor na safra 2020/21 em relação a 2019/20. “Porém, diante do cenário de provável manutenção da taxa de câmbio em patamares elevados no próximo ano (com dólar apreciado), a exportação segue com um atrativo a mais”, avalia o grupo.

Veja também