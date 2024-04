Tecnoshow Comigo, em Rio Verde (GO), movimenta R$ 9,34 bilhões neste ano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 16:36 Para compartilhar:

A Tecnoshow Comigo 2024, promovida pela cooperativa Comigo em Rio Verde (GO), movimentou R$ 9,34 bilhões em negócios na edição deste ano, que termina hoje. O desempenho, 17% menor do que o do ano passado, de R$ 11 bilhões, foi anunciado pela organização do evento há pouco, em coletiva de imprensa. “São números relevantes, mas é a realidade”, disseram os organizadores justificando o valor aquém do inicialmente previsto.

O público que compareceu ao evento, entre 8 e 12 de abril, somou 135 mil pessoas. Os organizadores lembraram ainda que os preços de máquinas agrícolas estavam entre 15% e 20% mais baixos este ano, o que afetou o desempenho. Os preços das commodities agrícolas deprimidos também influenciaram. “Os expositores, porém, acharam boa a chuva que ocorreu durante a feira, porque beneficiou o milho safrinha e estimulou mais negócios.”

Ao todo, participaram 690 expositores, ou 55 mais ante 2023. Já o município de Rio Verde movimentou R$ 80 milhões em função do evento – antes e durante a feira -, incremento de 8,5% ante 2023.

A organização também anunciou a próxima feira, de 2025, que será entre 7 e 11 de abril.