Tecnologia torna mais precisa e segura a micropigmentação labial masculina

A busca pela aparência impecável não é mais exclusividade do público feminino. Cada vez mais homens estão investindo em cuidados com o corpo e em tratamentos estéticos para realçar sua beleza natural. Entre as tendências que vêm ganhando destaque nesse segmento, a micropigmentação labial masculina desponta como uma grande aposta para os próximos anos, já conquistando celebridades.

De acordo com o apurado por esta coluna, o mercado global de beleza masculina projeta um crescimento exponencial, estimado em cerca de 78,6 bilhões de dólares. Esse dado reforça o interesse crescente dos homens em cuidar da aparência e a importância de oferecer opções estéticas específicas para atender a essa demanda.

Os dispositivos utilizados na micropigmentação, como as canetas super tech e as agulhas, são desenvolvidos com tecnologia de ponta para garantir a precisão e segurança durante o procedimento. Além disso, os pigmentos utilizados também passam por processos tecnológicos para assegurar a qualidade, durabilidade e segurança do resultado final.

Em entrevista à coluna, o professor especialista em design e micropigmentação de sobrancelhas e lábios Alan Spadone revelou que a micropigmentação labial masculina é uma das principais tendências para o segundo semestre de 2023. “O procedimento é praticamente indolor, com durabilidade de dois a três anos, tendo em vista que pode ser feito de forma muito natural, com muita tecnologia e sempre de acordo com o gosto do cliente”, afirma.

Spadone, que é dono de uma rede de escolas espalhadas pelo Brasil, pontua ainda que os avanços tecnológicos têm possibilitado procedimentos mais seguros. “Com a implantação de tecnologia cada vez mais avançada, a micropigmentação labial masculina tem se tornado mais segura e vai além da estética. Ela pode ajudar os homens a sentirem-se mais confiantes e felizes com sua aparência, promovendo uma autoimagem positiva”, pontua.

O professor deixa um alerta. “Apesar de toda tecnologia investida, é necessário que o homem procure um bom profissional e com referências positivas.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias