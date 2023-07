Tecnologia impulsiona o empreendedorismo feminino no mercado da beleza

Nos últimos anos, a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na expansão dos negócios liderados por mulheres no mercado da beleza. Com a ascensão das redes sociais e da influência digital, muitas empreendedoras têm encontrado um meio eficaz para alcançar um público amplo e divulgar seus produtos e serviços de forma mais acessível e direta.

Para entender melhor como a tecnologia tem sido uma aliada nesse contexto, conversei com Dany Morena, uma empreendedora de destaque no setor da beleza. Segundo ela, a influência e o alcance proporcionados pelas redes sociais têm sido um grande diferencial para as mulheres empreendedoras: “A influência, a rede social veio com uma grande aliada. Grandes nomes no mercado geral da beleza, seja de cabeleireira até cosmético, vêm através da influência a milhões de seguidores, isso vem impactando em modo geral pelo desejo de consumo”, diz.

As redes sociais oferecem um canal direto de comunicação entre as empreendedoras e seus clientes em potencial. Por meio de plataformas como Instagram, YouTube e TikTok, as mulheres podem mostrar seus produtos, compartilhar tutoriais, dicas e tendências, e criar uma conexão pessoal com seu público. Essa interação instantânea e constante permite que elas compreendam melhor as necessidades e preferências dos consumidores, adaptando seus produtos e serviços de acordo.

Dany acredita que a capacidade das mulheres de se manterem em constante evolução e atentas às novidades é um diferencial crucial para o sucesso no mercado da beleza: “Creio que o diferencial que as mulheres têm é sempre estar em constante evolução e atenção para as novidades, e com isso dando um toque especial dela, e isso a faz tornar um diferencial para os principais concorrentes.”

A tecnologia também tem facilitado o acesso à informação e ao conhecimento necessário para empreender no setor da beleza. Por meio de cursos online, tutoriais em vídeo e grupos de discussão, as empreendedoras podem aprimorar suas habilidades, aprender novas técnicas e estar atualizadas sobre as últimas tendências do mercado.

Dany destaca o potencial das mulheres em se tornarem uma potência gigantesca no mercado da beleza: “Eu, como mulher, creio que vamos ser uma potência gigantesca, já estamos nesse caminho. Temos mais desafios para trilhar, mas já podemos ver como estamos dominando todo esse mercado com nossa garra, conhecimento e influência.”

No entanto, apesar dos avanços e conquistas já alcançados, as empreendedoras ainda enfrentam desafios, como o acesso a financiamento e a superação de estereótipos de gênero. Para continuar promovendo a igualdade de oportunidades no empreendedorismo, é importante fortalecer o apoio às mulheres empreendedoras.

