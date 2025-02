Técnicos do Ibama recomendam negar perfuração na Bacia da Foz do Amazonas

A equipe técnica do Ibama recomendou que o órgão negue autorização para a Petrobras realizar perfurações na Bacia da Foz do Amazonas, disseram à Reuters duas fontes familiarizadas com o assunto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem enfatizado a importância para o governo de que a Petrobras obtenha a licença ambiental para realizar estudos de exploração de petróleo na Margem Equatorial, região com 16 poços em uma área que se estende pela costa de seis estados.

“Nós precisamos autorizar que a Petrobras faça pesquisa [na Margem Equatorial], é isso que queremos. Se depois vamos explorar é outra discussão, o que não dá é ficar nesse lenga-lenga. O Ibama é um órgão do governo, e parece que é um órgão contra o governo”, disse o petista em entrevista no dia 12 deste mês.

Mas há um obstáculo. O Ibama (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) indeferiu os pedidos da Petrobras para prosseguir com os estudos de viabilidade em razão dos riscos embutidos à biodiversidade da Margem Equatorial.

Segundo o Observatório do Clima, a região abriga um ecossistema recifal formado por rodolitos, bancos de algas carbonáticas existentes em outras regiões do Atlântico Sul, que servem de habitat para peixes e outras criaturas marítimas. Publicações científicas apontaram que o recife está vivo e é essencial para a reprodução e alimentação de animais típicos — e comercializados — no Norte.

A decisão final será tomada pelo presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.