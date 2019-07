Técnicos da Conab visitam usinas de SP para atualizar dados da safra de cana

São Paulo, 17 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai divulgar o 2º Levantamento da Safra de cana-de-açúcar 2019/2020, no dia 22 de agosto, na sede da entidade, em Brasília (DF).

Conforme comunicado, os técnicos da estatal já estão a campo para atualizar os números da safra, em São Paulo. O trabalho prossegue até o dia 27 deste mês e incluirá visitas a mais de 170 usinas de açúcar e álcool no Estado, principal produtor do País.

Os levantamentos estão sendo realizados por cinco técnicos da companhia, que percorrerão oito roteiros dentro do Estado. Entre as regiões visitadas estão Ribeirão Preto, Piracicaba e o noroeste paulista. As informações são obtidas nos departamentos agrícolas das unidades processadoras da cana-de-açúcar e incluem desde a atualização da área e produtividade até a colheita.