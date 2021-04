Técnicos da Conab vão apurar condições da safra de milho, feijão e arroz em PE

São Paulo, 16 – Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estarão em campo a partir da próxima terça, 20, até sexta-feira, 23, para visitar diversas propriedades rurais no agreste e no sertão pernambucano. O objetivo é atualizar dados sobre produção de milho, feijão e arroz. O resultado do levantamento subsidiará o 8º Levantamento da Safra de Grãos 2020/2021, que será publicado no próximo dia 12 de maio, informa a Conab em comunicado.

Os dados levantados no campo serão sincronizados com outros obtidos por satélite ou em pesquisas com representantes do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), além de combinados com o acompanhamento das previsões climáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A partir da apuração, serão verificadas as condições do desenvolvimento vegetativo e colheita das lavouras na mesorregião do sertão e o progresso de plantio e desenvolvimento das lavouras na mesorregião do agreste. A pesquisa vai coletar, ainda, os meios utilizados para obtenção de crédito pelos produtores, qualidade dos produtos colhidos e estimativas de comercialização.

Veja também