Técnicos da Conab percorrem regiões produtoras de grãos de SC até sexta-feira

São Paulo, 29 – A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) começou na segunda-feira. 28, com previsão de encerramento na sexta-feira, 1º de novembro, a apurar os dados que vão compor o 2º levantamento da safra de grãos em Santa Catarina e no País. Os números nacionais do segundo levantamento sobre a safra de grãos 2019/2020 vão ser divulgados no próximo dia 13.

Três técnicos da estatal percorrem as principais regiões produtoras catarinenses, devendo levantar informação de cultivo de arroz, milho, soja, feijão, cevada e trigo. No extremo oeste, vão verificar as culturas de feijão em cores e preto, além de milho, soja e trigo, que também são produzidos no meio oeste, onde as lavouras são maiores e utilizam mais tecnologia. Já no litoral norte e sul, as visitas são para as culturas de arroz irrigado, cultivo predominante na região.

No levantamento, os dados referem-se a plantio, pacote tecnológico, crédito agrícola e calendário de produção, entre outros, sobretudo para as culturas de verão que estão em fase de instalação. Já as culturas de inverno, como trigo, cuja colheita está em andamento, os alvos principais do estudo são a qualidade do produto, preço e rendimento. As informações são levantadas junto às cooperativas, cerealistas, órgãos de assistência técnica, produtores e demais agentes ligados ao setor produtivo.

Segundo os técnicos da Conab, o clima apresentou pouco volume de chuva desde o fim do primeiro semestre, mas voltou a melhorar, principalmente no oeste do Estado.

O menor volume nas demais regiões tem beneficiado mais a cultura do trigo que está no estágio de maturação. O produto com maior destaque continua a ser a soja que deve ter ampliada a área de plantio, em virtude dos bons preços de mercado para o grão.