Técnicos da Conab estão no campo para dados para 9ª pesquisa da safra 2023/24

São Paulo, 20 – Técnicos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão em campo nesta semana para coletar as informações que deverão compor o 9º Levantamento da Safra de Grãos 2023/2024. Conforme comunicado da estatal, a pesquisa será realizada em todos os Estados produtores, com saídas de campo em Mato Grosso, Pará, Bahia, Tocantins, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí e Maranhão.

No caso do Rio Grande do Sul, a Conab está monitorando as condições das lavouras de forma remota, contatando agentes colaboradores e também com o auxílio do georreferenciamento para estimar a safra na região. Os números atualizados do 9º Levantamento da Safra de Grãos 2023/2024, com o resultado da produção em todo o País, serão divulgados no dia 13 de junho.

Neste levantamento, as lavouras de primeira safra estão quase todas colhidas, mas a Conab observará os resultados finais desses grãos. As lavouras de segunda safra iniciam a fase final do ciclo, com algumas entrando em colheita. Por fim, as culturas de terceira safra e inverno estão com a semeadura e definição de áreas sendo estabelecidas neste momento.

O levantamento remoto é realizado com agentes colaboradores ligados ao setor em cada Estado, como produtores, cooperativas, entidades de assistência técnica, públicas e privadas, empresas de venda de insumos, comercialização, entre outros. Além das pesquisas subjetivas, a Conab utiliza o georreferenciamento das lavouras para auxiliar nas análises de produtividade e dimensionar a área.

O 8º levantamento da Conab, divulgado no dia 14, mostrou que a produção brasileira de grãos na safra 2023/24 deve alcançar 295,45 milhões de toneladas, o que corresponde a uma queda de 7,6% em comparação com a temporada anterior 2022/23, que foi de 319,81 milhões de t. Em comparação com a pesquisa anterior, o resultado representa aumento de 0,5% (1,38 milhão de t).