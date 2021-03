Técnico Ruy Scarpino morre por complicações da covid-19

Morreu na manhã desta quarta-feira (3), o técnico Ruy Scarpino, aos 59 anos, de complicações da covid-19. Ele estava internado desde domingo (28), em Manaus, onde comandava o Amazonas FC.

Natural do Espírito Santo, Ruy ganhou a Série C do Brasileirão de 2003, o Campeonato Estadual e a Copa Paulista de 2002 pelo Ituano. O time de Itú deixou uma mensagem de solidariedade aos amigos e familiares nas redes sociais.

O Ituano lamenta profundamente o falecimento do técnico Ruy Scarpino em decorrência do Covid 19. Ele estava internado em Manaus. Ruy Scarpino foi campeão Paulista 2002 e da Série C 2003. Ele retornou em 2010 e trabalhou até o Paulista 2011. Nossos sentimentos aos familiares. pic.twitter.com/JKJl9ThFNF — Ituano Futebol Clube (@ituanooficial) March 3, 2021

Scarpino foi tricampeão maranhense, primeiro com o Moto Club (em 2004 e 2016) e mais tarde com o Imperatriz (2019). Ele passou ainda pelo Ceará, como técnico, em 2009, além de treinar em três oportunidades o Santo André. Todos os clubes publicaram notas de pesar nas redes sociais. O Santa Cruz, clube que Scarpino defendeu como goleiro na década de 1980, também lamentou a morte do ex-atleta.

NOTA DE PESAR!

Infelizmente perdemos Ruy Scarpino para COVID-19. Figura vitoriosa na história rescente do Moto Club, campeão tanto como jogador quanto como treinador além de conseguir um acesso pelo Moto Club à Série C. O técnico Ruy estava internado há uma semana em… pic.twitter.com/3TRbJsMzLD — Moto Club de São Luís (@motocluboficial) March 3, 2021

v

Veja também