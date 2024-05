Técnico Roberto De Zerbi deixará comando do Brighton no fim da temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/05/2024 - 13:00 Para compartilhar:

O Brighton e o técnico Roberto De Zerbi decidiram encerrar seu vínculo no final da temporada, dois anos antes do fim do contrato do italiano, anunciaram ambos neste sábado (18).

O treinador italiano, de 44 anos, um dos mais cobiçados da Europa neste momento, vai assim comandar os ‘Seagulls’ pela última vez no domingo, contra o Manchester United, pela 38ª e última rodada da Premier League.

“Decidimos em conjunto rescindir o contrato de Roberto em um momento que convém a ambas as partes, o que nos permite planejar a próxima temporada o mais rápido possível e dá a Roberto tempo para pensar em seu futuro”, disse Tony Bloom, o dono do clube, em um comunicado.

“Sair agora me dá tempo para fazer uma pausa antes de decidir sobre meus projetos futuros”, acrescentou De Zerbi, que disse estar “muito triste” por deixar o Brighton, mas também “muito orgulhoso” do que alcançou “durante as duas últimas históricas temporadas”.

De Zerbi assumiu o comando da equipe em setembro de 2022, sucedendo Graham Potter, que partiu para o Chelsea. Ele levou o Brighton ao sexto lugar na Premier League, sua melhor classificação ao término de uma temporada.

Com isso, se classificou pela primeira vez para uma competição europeia, chegando este ano às oitavas de final da Liga Europa, em que acabou sendo eliminado pela Roma.

A temporada 2023-2024, que está prestes a terminar, foi mais complicada para o Brighton, que está em décimo lugar antes da última rodada.

