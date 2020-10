Técnico Ricardo Catalá é demitido pelo Guarani após derrota para Ponte Preta

A diretoria do Guarani informou, nesta quarta-feira, a demissão do técnico Ricardo Catalá, um dia após a derrota para a Ponte Preta, por 2 a 0, no dérbi válido pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

“O Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube comunica o desligamento do treinador Ricardo Catalá nesta quarta feita (10)”, diz a nota oficial. “Também deixam o clube o preparador físico Rafael Tamarindo e o auxiliar técnico Fabiano Eller. O Guarani Futebol Clube agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em suas carreiras”, segue a nota do clube paulista.

Catalá foi anunciado como técnico do Guarani em 30 de agosto, após a saída de Thiago Carpini. Catalá chegou respaldado pela boa campanha feita à frente do Mirassol. Lá, foi escolhido o melhor técnico do Paulistão ao lado de Vanderlei Luxemburgo, campeão pelo Palmeiras.

A estreia de Catalá foi em 5 de setembro na vitória do Guarani, por 2 a 1, sobre o Operário. De lá para cá, no entanto, o Guarani se complicou. O time paulista empatou sem gols com o Brasil de Pelotas-RS, perdeu do Confiança (1 a 0), ficou no 2 a 2 com o Figueirense, no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa e no 0 a 0 com o América-MG, além do tropeço ante a Ponte Preta.

Do anúncio até a demissão foram apenas 38 dias à frente do Guarani e sete jogos com uma vitória, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 33,3%. O antecessor Thiago Carpini saiu com desempenho de 16,7%. Hoje, o aproveitamento do Guarani é de 26,2%. O time de Campinas amarga a vice-lanterna com 11 pontos. São duas vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Agora, o Guarani corre atrás de um novo nome para sequência da Série B. Neste sábado, o Guarani receberá o CRB no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 16h30, pela 15ª rodada.

