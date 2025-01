Técnico revela que Kvaratskhelia pediu para sair do Napoli

NÁPOLES, 11 JAN (ANSA) – O técnico do Napoli, Antonio Conte, revelou que o ponta esquerda Khvicha Kvaratskhelia, um dos principais destaques do clube italiano, pediu para ser negociado na atual janela de transferências.

O comandante expressou grande desapontamento com a decisão do jogador georgiano, principalmente por ter tentado nos últimos meses convencê-lo a permanecer em Nápoles.

“Kvaratskhelia pediu ao Napoli para ser vendido. Falei com ele sobre isso e me confirmou essa decisão. Fiquei muito decepcionado, porque passei seis meses tentando fazer com que Kvara se sentisse no centro do projeto, fazendo-o ver que algo importante poderia ser feito”, disse Conte.

O treinador não escondeu que gostaria de manter Kvaratskhelia no elenco azzurro, pois é uma peça “muito importante”, mas salientou que não pretende segurar o georgiano por mais tempo.

“No verão passado, falei com o presidente e queria ter algumas certezas técnicas, com a confirmação de alguns atletas importantes. Mesmo que alguns tivessem pedido para sair, consegui trabalhar e manter quem eu queria aqui”, acrescentou.

Kvaratskhelia foi uma das estrelas do tricampeonato italiano do Napoli em 2023, tanto que chegou a ser comparado com o ex-craque argentino Diego Maradona.

De acordo com a imprensa internacional, o georgiano é monitorado por Liverpool e Paris Saint-Germain, mas tudo indica que os franceses levam uma ligeira vantagem na disputa contra os ingleses. O Napoli, contudo, estuda as chegadas de Federico Chiesa e de Edon Zhegrova para substituir Kvara. (ANSA).