Técnico recomenda vídeos de Romário para Vitor Roque ter calma e fazer mais gols no Betis

Vitor Roque despontou como um fenômeno no Athletico-PR e rapidamente foi contratado pelo Barcelona. Não se firmou na Catalunha e agora busca recuperar o ritmo no Betis. Autor de três gols nos últimos cinco jogos, o atacante brasileiro desencantou, mas ainda peca pelo alto numero de chances desperdiçadas. Para ter calma e evitar a ansiedade, o técnico chileno Manuel Pellegrini recomendou a ele vídeos de Romário, mortal na área.

A revelação do exótico treinamento veio do próprio Vitor Roque em entrevista ao programa El Pelotazo, da rádio Canal sur, da Espanha. O treinador sempre admirou a frieza de Romário e disse que serviria de importante inspiração para seu jovem atacante.

“Às vezes tenho um pouco de ansiedade para marcar e ajudar meus companheiros em momentos que necessito esperar um segundo para definir. Creio que isso se trabalha com vídeos e treinamentos e Pellegrini está me dando alguns conselhos para ficar tranquilo”, afirmou Vitor Roque. “Ele me recomendou que visse algumas partidas do Romário”, revelou.

O atacante revelou que ainda luta para conter a ansiedade e que vem melhorando a cada dia. “É um problema que tenho, esse problema de querer fazer as coisas agora, já. Tem de dar tempo ao tempo e ir passo a passo, com os pés no chão e muita humildade. Aqui (Campeonato Espanhol) estão alguns dos melhores jogadores do mundo, e é difícil jogar contra eles. Por isso preciso de um tempo de adaptação”, alegou.

“Mas não há esse tempo”, lamentou, tentando usar as lições tiradas do Barcelona para crescer no Bétis. “O que se passou no Barcelona serviu de aprendizagem. Lá eu aprendi muito tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Estou feliz no Betis e espero seguir bem aqui.”

Vitor Roque ainda celebra ter o apoio dos torcedores do Betis para mostrar todo o seu talento. “Aqui as pessoas são mais alegres e estão tentando me ajudar desde que cheguei. Tentam me fazer sentir em casa.”