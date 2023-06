Técnico pede pela permanência de Modric após novo vice da Croácia

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 20:36 Compartilhe

A Croácia bateu na trave novamente. Neste domingo, ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações ao perder para a Espanha nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal. A partida pode ter marcado a despedida do craque Modric da seleção. O treinador Zlatko Dalic, no entanto, entrou no coro da torcida e pediu pela permanência de seu capitão.

“Foram muitas emoções. Luka Modric fez um grande esforço, jogou 120 minutos. Adoraria que ele ficasse na seleção, é um jogador fundamental. Vamos ver o que acontece”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Para muitos, essa foi a geração de ouro da Croácia, que foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, ficou em terceiro lugar do Mundial de 2022 e terminou em segundo na Liga das Nações. Com isso, a Croácia segue sem conquistar um título. Dalic também lamentou a perda de mais um troféu.

“Foi um jogo muito difícil. Acho que faltou gerar mais chances de gol. Talvez pudéssemos ser mais ofensivos. A Espanha também não criou muito mais. Foi uma partida equilibrada. Às vezes tomamos a iniciativa, outras vezes a Espanha”, disse Dalic.

O treinador vai tentar usar a Eurocopa de 2024 para tentar segurar Modric, que prometeu falar sobre o futuro após a Liga das Nações. Caso se classifique, a Croácia entraria no torneio com chances reais de conquistar o título, ainda mais após as boas exibições dos últimos anos.

A Croácia é a vice-líder do Grupo D das Eliminatórias da Eurocopa, com quatro pontos, dois atrás da Turquia. A chave ainda conta com País de Gales (quatro), Armênia (três) e Letônia (zero).

