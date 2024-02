Técnico Mascherano abre as portas da seleção olímpica argentina para Messi

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 11/02/2024 - 23:41 Para compartilhar:

O técnico da Argentina Sub-23, Javier Mascherano, abriu neste domingo (11) as portas para o craque Lionel Messi ser um dos maiores reforços nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, depois que a ‘Albiceleste’ conquistou uma vaga ao vencer o Brasil por 1 a 0.

“Todos conhecem a minha relação com o Leo (…) e as portas estão abertas para ele nos acompanhar”, comentou Mascherano na coletiva de imprensa após a vitória decisiva no último dia do Pré-Olímpico Sul-Americano, em Caracas, na Venezuela. “Depende dele”.

Quando era jogador, Mascherano atuou ao lado do atual astro do Inter Miami na seleção argentina e no Barcelona.

Antes do Pré-Olímpico, Mascherano havia manifestado a possibilidade de entregar o comando da seleção olímpica ao técnico da seleção principal, Lionel Scaloni, nos Jogos de Paris-2024, e se mostrou entusiasmado com uma possível convocação de jogadores como Messi e Ángel Di Maria.

“As decisões sobre quem vai comandar a seleção olímpica serão tomadas pela federação”, disse ele nesta ocasião quando questionado sobre o assunto.

