Técnico italiano Francesco Farioli deixa Nice e vai comandar o Ajax

O Ajax anunciou nesta quinta-feira (23) o italiano Francesco Farioli como seu novo treinador, com o objetivo de esquecer uma temporada ruim em que o tradicional clube holandês só conseguiu terminar em quinto lugar no campeonato, onde durante algum tempo chegou até a ser o lanterna.

“O Ajax fechou acordo com Francesco Farioli e o OGC Nice para a transferência do treinador” por três anos, de 11 a 30 de junho de 2027, indicou o Ajax no seu comunicado.

Farioli, de 35 anos, chegou em junho de 2023 ao comando do Nice, a quem levou ao quinto lugar na recém-concluída Ligue 1 francesa. No Ajax ele vai substituir John van’t Schip.

“Estou feliz por estar aqui, em Amsterdã. Juntamente com todos os outros membros da comissão técnica, vamos colocar todo o nosso coração”, prometeu o italiano, citado pelo Ajax.

O clube holandês disputará na próxima temporada a fase de classificação para a Liga Europa.

A temporada 2023-2024 não fez jus à brilhante história de um clube que já foi tetracampeão europeu no passado. Foi o seu pior desempenho desde 1964-1965.

