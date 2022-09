Técnico interino revela ‘ambiente leve’ no Grêmio e exalta vitória sobre o Vila Nova

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 1:18 Compartilhe

Sob o comando de César Lopes à beira do gramado, o Grêmio entrou em campo nesta sexta-feira, em sua Arena, disposto a conquistar um novo triunfo no Brasileirão Série B, desta vez diante do Vila Nova, visando sua permanência no G4.

E o time não decepcionou sua torcida. Derrotando o Tigre por 2 a 1, o treinador interino do Imortal fez uma revelação após o jogo. Apesar do momento não ser dos melhores, contou que ‘sentiu um ambiente leve’, exaltando que as conversas com jogadores e líderes surtiram um efeito positivo em campo.

“O que encontrei foi um ambiente muito bom. Todos focados em ganhar. Senti muito o ambiente leve, internamente. Presidente me avisou na quinta de noite e eu já me apresentei para concentrar com os jogadores. Durante o dia fomos conversando com os atletas, reunimos alguns jogadores, líderes, para trocar uma ideia, passar as dinâmicas da partida, foi um ambiente bom de trocas e deu certo”, declarou.

Em contato durante toda a partida, Cesar disse que ele e seus auxiliares se comunicavam com Renato passando o ‘sentimento de quem estava dentro de campo’. Além disso, revelou que o novo treinador optou pela manutenção acreditando no potencial do trabalho que havia sido feito até então.

“A preparação já tinha sido feita com o Roger. O jogo já estava organizado para acontecer. A partir do momento que houve a alteração, quisemos fazer a transição. O Renato me ligou. Ele optou pela manutenção do que tinha sido preparado. Demos a confiança de continuar com que estava estabelecido. A dinâmica dentro da partida, trocas, questões de jogo, estávamos conectados com ele. Passamos nosso sentimento também de quem estava dentro do jogo e a partir do diálogo buscamos as soluções”, disse.

Com o resultado, o Grêmio pulou para o 3º lugar na classificação, chegando aos 47 pontos. Seu próximo desafio será diante do Vasco, domingo (11), às 16h (de Brasília).

