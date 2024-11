Técnico Gerardo Martino confirma saída do Inter Miami

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/11/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O técnico argentino Gerardo Martino confirmou sua saída do Inter Miami por razões pessoais nesta sexta-feira (22), dias depois de a informação ter sido vazada pela imprensa.

“Por questões estritamente pessoais, tenho que deixar o Inter. Não podemos voltar no ano que vem, preciso estar em Rosário”, disse o treinador em entrevista coletiva no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, no sudeste da Flórida.

“A verdade é que eu não vou trabalhar durante pelo menos vários meses do ano que vem. Não tenho nenhuma possibilidade de trabalhar”, declarou Martino.

O treinador, que chegou ao Inter Miami em junho de 2023, agradeceu a oportunidade de trabalhar no clube e de participar de uma etapa na qual a equipe passou de uma das mais fracas a uma das principais da MLS.

Nesse período, Martino dirigiu o astro Lionel Messi e outros grandes nomes do futebol, como o uruguaio Luis Suárez e os espanhóis Sergio Busquets e Jordi Alba.

“Em alguns casos tivemos sucesso; em outros, não. Mas definitivamente, acredito que a forma de competir mudou”, disse o treinador sobre sua passagem pela equipe.

Sob seu comando, o Inter Miami foi campeão no ano passado da Leagues Cup, torneio que reúne clubes da MLS e da liga mexicana. Em 2024, o time terminou a temporada regular da liga americana como líder, conseguindo uma vaga no Mundial de Clubes de 2025.

A passagem de Martino, no entanto, terminou com a eliminação na primeira rodada dos playoffs para o Atlanta United.

