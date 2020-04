Técnico garante que Kawhi Leonard voltará com físico ‘fenomenal’ após pausa

Doc Rivers, técnico do Los Angeles Clippers, diz não saber de que maneira a NBA vai dar continuidade ao restante da temporada regular, mas ele tem certeza de que Kawhi Leonard estará em forma ‘fenomenal’ se tiverem os playoffs da liga.

Enquanto o time tenta se manter preparado durante o tempo indefinido, com a temporada paralisada devido à pandemia do novo coronavírus, o astro dos Clippers está capaz de fazer algo que antes não estava na pré-temporada, quando seu corpo estava se recuperando de lesões e uma longa caminhada que culminou no título do Toronto Raptors, segundo Rivers.

“Eu conheço o excesso de trabalho de Kawhi. Eu posso te garantir isso”, disse o treinador dando risada durante videoconferência durante a semana. “E a diferença é que, durante a pós-temporada, Kawhi não pôde trabalhar, você sabe, então agora ele teve essa pausa e ele está apto a treinar.”

“O Kawhi que nós vamos ver estará em uma forma fenomenal. PG (Paul George) é outro cara que estará em uma forma fenomenal”, exaltou Rivers, referindo-se aos seus dois principais jogadores.

Quando a temporada da NBA foi suspensa no dia 11 de março, depois que Rudy Gobert, do Utah Jazz, testou positivo para a covid-19, os Clippers (com campanha de 44 vitórias e 20 derrotas) tinham vencido sete dos seus últimos oito compromissos.

Depois de analisar todas os altos e baixos esse intervalo forçado, Rivers disse que acredita que sua equipe está à beira de uma grande sequência, pois finalmente está saudável e desenvolvendo química. “Nós estamos muito bem”, destacou o técnico após estudar a temporada. “O que eu sei de verdade foram os últimos dez jogos, nós estávamos nos tornando os Clippers. Você pode literalmente sentir isso.”

“Nós começamos a nos entender uns aos outros. Nós estávamos jogando perfeitamente através de Kawhi e PG. Não estava mais forçado. Os caras não estavam tentando ficar fora do caminho um do outro. Você podia sentir o ritmo. Mesmo a derrota para os Lakers (dia 8 de março), onde nós, na minha opinião, jogamos terrivelmente, e foi um dos nossos jogos step-back (seguidos)… Nós ainda tivemos a chance, e foi o nosso jogo-D, sabe?”, disse o comandante.