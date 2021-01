Técnico do Wolverhampton é multado em R$ 180 mil por criticar a arbitragem em derrota no Inglês Nuno Espírito Santo disse que o árbitro Lee Mason 'não tem capacidade para apitar jogos da Premier League'. Português descumpriu regras da federação inglesa e recebeu punição

O técnico Nuno Espírito Santo, do Wolverhampton, da Inglaterra, foi multado em 25 mil libras esterlinas (R$ 180 mil na cotação atual) por criticar a arbitragem na derrota dos Lobos para o Burnley no dia 21 de dezembro. Na ocasião, o treinador português disse que o juiz Lee Mason “não poderia apitar na Premier League”.

– Honestamente, não gosto de dizer isso, mas devo dizer porque não vou me sentir bem: o árbitro não tem qualidade para apitar um jogo na Premier League. Este é um problema que conhecíamos. Já jogamos com Lee Mason antes. Não se trata dos erros cruciais ou das decisões, mas da forma como ele lida com o jogo – disse Nuno Espírito Santo em entrevista à “Sky Sports”.

O comandante dos Wolves descumpriu a regra E3 do regulamento da FA (federação inglesa de futebol). Questionado se pediria desculpas ao árbitro Lee Mason, o português recusou.

– Não vou pedir desculpa pelas minhas palavras e pensamentos. Nunca questionei a integridade de um árbitro, falei, sim, sobre a sua capacidade.

