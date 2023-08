Técnico do West Ham confirma proposta do City por Paquetá, mas com valor baixo: ‘Nem perto’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 17:47 Compartilhe

Lucas Paquetá está pronto para trocar de time na Inglaterra. Isso é o seu desejo, mas o West Ham pode estar dificultando um pouco a negociação com o Manchester City. David Moyes, técnico do brasileiro, disse em entrevista nesta sexta-feira que de fato a abordagem do time de Pep Guardiola existiu, mas que os valores não estão agradando.

“Tivemos uma oferta do (Manchester) City mas, neste momento, não está nem perto da nossa avaliação”, admitiu Moyes. Segundo o jornal britânico The Guardian, é desejo de Paquetá jogar no atual campeão europeu. O brasileiro chegou até a aceitar a proposta, mas não depende só de si. A oferta do City, segundo o periódico britânico, foi de cerca de 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 436,7 milhões). O meia custou 51 milhões de libras quando foi comprado do Lyon, sendo a contratação mais cara da história do clube londrino.

A recusa em vender Paquetá se justifica. O brasileiro é um jogador de confiança de David Moyes. Na última temporada, disputou 41 partidas, com cinco gols e sete assistências, sendo fundamental no título da Liga Conferência. Ele ainda deve ser titular neste sábado na abertura do West Ham na nova edição do Campeonato Inglês, diante do Bournemouth.

Além disso, o West Ham já perdeu outra peça importante na pós-temporada. Declan Rice acertou com o Arsenal por 105 milhões de libras. Ao lado de Paquetá, os dois formavam a principal dupla do meio campo. Caso o brasileiro saia de fato do clube, o time de Londres já pensa em se movimentar e está de olho em James Ward-Prowse, do Southampton, e Edson Álvarez, do Ajax. No Manchester City, Paquetá chegaria para ocupar a vaga deixada por Ilkay Gündogan, agora jogador do Barcelona.

TUCHEL ADMITE ESFORÇO POR KANE

Harry Kane é outro que está de malas prontas para trocar de clube na Europa. Capitão do Tottenham e da seleção inglesa, o astro de 30 anos teve seu nome constantemente envolvido em especulações sobre uma ida ao Bayern de Munique. Ele era esperado para fazer exames médicos na Alemanha nesta sexta e até mesmo podendo entrar em campo no sábado.

Thomas Tuchel, técnico do time alemão, disse que o Bayern continua “trabalhando duro” para assinar com o goleador. “Nós estamos trabalhando com a maior pressão e o maior foco prioritariamente para assinar com Harry Kane”, admitiu.

“E isso mostra a importância. Quer dizer, nós estamos tentando ter o capitão da seleção da Inglaterra fora da Inglaterra, fora da Premier League. Isso diz tudo.”

Kane é o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Inglês com 213 gols, atrás apenas de Alan Shearer, que tem 260. Ele chegaria a Munique para ser a principal referência ofensiva do Bayern, que tem sofrido para se adaptar depois que Robert Lewandowski assinou com o Barcelona.

