Técnico do Vasco lamenta, mas prevê sequência da violência ‘enquanto não houver alguma punição exemplar’

Depois da derrota do Vasco para a Ponte Preta, o técnico interino Emílio Faro lamentou a briga entre as torcidas dos clubes. Para o treinador, esse tipo de confusão é recorrente. Enquanto as autoridades não aplicarem uma punição severa, o problema vai continuar acontecendo.

Vasco está na quarta posição da Série B (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

– Os problemas da sociedade estão se banalizando. Acontece, todo mundo vai comentar, vai acontecer de novo, todo mundo vai comentar e vai acontecer e novo. Nada ocorre que estanque algum tipo de problema. Eu vi que havia uma confusão, não deu para visualizar direito o que estava acontecendo, mas é mais um problema que ocorreu, está banalizado e vamos sempre comentar um problema que é constante. Enquanto não houver alguma punição exemplar vai continuar acontecendo e vamos só comentar – afirmou Emílio.

A briga entre as torcidas de Vasco e Ponte Preta ocorreu no início do primeiro tempo. O time da casa abriu o placar e, logo após, os torcedores começaram a se enfrentar na arquibancada.

No próximo sábado o Cruz-Maltino vai encarar o Tombense, em São Januário, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Gigante da Colina permanece na quarta posição da tabela a seis pontos do quinto colocado.

