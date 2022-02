Técnico do sub-20 do São Paulo, Alex recebe consulta do Avaí Treinador está de férias e retorna ao Tricolor em março. Ideia do ex-jogador é cumprir o contrato com o clube paulista

O técnico do sub-20 do São Paulo, Alex, recebeu uma sondagem do Avaí, que procura um treinador para a equipe principal após a demissão de Claudinei Oliveira. A informação foi publicada primeiramente pelo repórter Rodrigo Faraco, da NSC TV, e confirmada pelo LANCE!.

Segundo apurou a reportagem do L!, Alex está de férias e tem contrato até o final de 2022, que ele pretende cumprir até o final. No entanto, uma proposta vantajosa do Leão pode mudar as coisas.

Alex é muito bem avaliado no São Paulo, onde está tendo a primeira experiência como treinador. Na última temporada, chegou ao vice-campeonato do Brasileirão e na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Alex comandou o sub-20 do São Paulo em 48 jogos, com 29 vitórias, dez empates e apenas nove derrotas. Foram 109 gols marcados e 48 sofridos. No Campeonato Paulista, o time foi eliminado nas quartas de final para o Desportivo Brasil.

