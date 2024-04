Técnico do Sousa-PB ‘faz o L’ e agradece Bolsonaro por não vestir camisa do time antes da final

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/04/2024 - 12:00 Para compartilhar:

Após conquistar o título do campeonato paraibano nos pênaltis durante o sábado, 13, o técnico Paulo Schardong, que comanda o Sousa, ironizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que vestiu a camisa do Botafogo-PB, equipe vice-campeã, pouco antes da final. As imagens do treinador viralizaram nas redes sociais.

Após empate por um a um entre as duas equipes que culminou em disputa de pênaltis, Paulo Schardong “agradeceu” o ex-presidente por ter utilizado o “manto” do rival enquanto estava na Paraíba.

“Hoje, eu encerro aqui com vocês, agradecendo toda a imprensa e deixando bem claro, ainda bem que o cara que está aqui (Jair Bolsonaro) não usou a camisa do Sousa”, declarou o técnico, aproveitando a entrevista para criticar o governo anterior e “fazer o L”.

O Sousa conquistou o campeonato paraibano pela terceira vez em sua história após passar 15 anos sem títulos. Ainda em 2024, a equipe eliminou o Cruzeiro na primeira fase da Copa do Brasil depois de ganhar por 2×0 em casa.