Técnico do San Antonio Spurs na NBA, Gregg Popovich sofre AVC, mas está fora de perigo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/11/2024 - 15:41 Para compartilhar:

O San Antonio Spurs revelou nesta quarta-feira o motivo da ausência nos últimos jogos e que ficará sem o lendário Gregg Popovih comandando o time por um tempo indeterminado. O treinador sofreu um leve Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 2 de novembro, está fora de perigo, mas terá de se afastar da NBA para se recuperar plenamente.

“O San Antonio Spurs anuncia que o técnico Gregg Popovich sofreu um leve derrame. O episódio ocorreu dia 2 de novembro, no Frost Bank Center. Espera-se que Popovich, que já iniciou um programa de reabilitação, se recupere totalmente”, anunciou o clube.

O treinador de 75 anos, 29 deles dedicados à função na NBA, com cinco anéis conquistados pelos Spurs (assumiu em 1996), passou mal na vitória sobre o Minnesota Timberwolves, por 113 a 103, no Frost Bank Center, ginásio do clube. Ele acabou encaminhado ao hospital de imediato, passou por baterias de exames e já iniciou a reabilitação.

“Neste ponto, um cronograma para seu retorno à quadra não foi determinado. Durante este período (de reabilitação), a organização agradece à comunidade e pede que proporcionem privacidade e espaço à família Popovich”, pediu os Spurs.

“Ele seria o primeiro a dizer para você não se preocupar com ele e se preocupar em jogar basquete. Claro, todos os jogadores definitivamente sentem falta dele, porque ele é o Pop. Há um sentimento diferente quando ele está na quadra que conforta a todos”, afirmou o veterano Chris Paul, revelando que o time vem sentindo a falta do comandante.

Com a ausência de seu treinador, os Spurs continuarão sendo dirigidos pelo assistente Mitch Johnson, de 39 anos, que vem comandando o time desde o dia 6 de novembro. É a terceira vez que ele assume o papel de interino. As outras vezes ocorreram na temporada 2020/21 e 2022/23.