Técnico do PSG rasga elogios para Marquinhos: ‘Esse é Bola de Ouro’

Após o empate contra o Lille por 0 a 0 pelo Campeonato Francês, o técnico Thomas Tuchel, do Paris Saint-Germain, rasgou elogios para Marquinhos. O alemão, que sofreu com a baixa do Neymar e o pouco tempo de jogo de Mbappé, também reclamou do zagueiro brasileiro não ter entrado no time da Fifa.

> Veja a tabela da Ligue 1



– Vi uma atuação sólida, com um Marquinhos em um nível extraordinário. Pode fazer um vídeo da sua partida e mostrar a todos, esse é o Bola de Ouro. Não entendo como não esteve entre os 11 do ano da Fifa.

Desde a saída de Thiago Silva, o defensor ganhou ainda mais importância e seu papel de líder dentro do clube aumentou. Ainda assim, o zagueiro não conseguiu vaga no time da temporada, ficando atrás de Virgil van DIjk e Sergio Ramos.

E MAIS:

Veja também