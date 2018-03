Técnico do PSG mantém confiança contra o Real: ‘É hora de dar um passo à frente’

A derrota por 3 a 1 para o Real Madrid no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões não tirou a confiança de Unai Emery, técnico do Paris Saint-Germain. Na véspera do jogo da volta, em Paris, o treinador disse apostar numa reviravolta para o PSG “dar um passo à frente” em sua história.

“Esta partida surge num momento muito importante para o clube. É um momento único, uma grande oportunidade para darmos um passo à frente para nossos torcedores, para a França e para aqueles que amam o futebol”, declarou Emery.

Para tanto, ele pregou união dentro do clube. “Estarmos unidos é importante. Quem jogará pelo time do Real? Isso é importante, mas é secundário porque nós temos que pensar em nós mesmos em primeiro lugar, na performance que queremos alcançar. Eu quero enfrentar o melhor Real porque acredito que poderemos vencê-los”, projetou.

Com esta meta, Emery deve ter elenco quase completo para o decisivo confronto. Neymar está fora, claro, após a cirurgia. E Pastore ainda é dúvida. Com estas duas exceções, todos os demais jogadores estão garantidos na partida, incluindo o brasileiro Marquinhos, recuperado de lesão muscular.

“Nós treinamos no domingo e ainda temos um treino nesta segunda-feira. Marquinhos, Verratti, Mbappé e Cavani voltaram a trabalhar com o grupo, ao contrário de Pastore. Espero que ele possa treinar hoje. Se isso acontecer, nossa única baixa será mesmo Neymar”, disse o treinador.