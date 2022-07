Técnico do PSG Christophe Galtier vê um Neymar “feliz” e “muito profissional”

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, se mostrou confiante em relação ao astro Neymar antes da disputa do Troféu dos Campeões neste domingo contra o Nantes em Tel Aviv.







“Vi um jogador feliz e muito profissional”, garantiu Galtier sobre o craque brasileiro, na coletiva de imprensa na véspera da partida. Para a pré-temporada “ele chegou preparado, em grande forma, não faltou a nenhuma sessão e está trabalhando”, disse o treinador, que conhece “a expectativa que existe em torno (…) de um jogador de classe mundial”.

Até seu adversário, o técnico do Nantes, Antoine Kombouaré, está de acordo: “O assunto do momento é Neymar, que é disciplinado, trabalha duro”.

Para Marquinhos, capitão do PSG e companheiro de equipe de Neymar também na seleção brasileira, com “sua estreia na temporada, seus treinos, como está focado, como trabalhou durante as férias para voltar em forma. É um prazer vê-lo assim”.

“Eu o conheço muito bem, Neymar gosta muito de desafios, ele é muito competitivo”, continuou o zagueiro, afirmando que além da Copa do Mundo (que será disputada de 21 de novembro a 18 de dezembro) “é uma temporada importante para ele e para nós”.

eba/bvo/iga/aam