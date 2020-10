Técnico do PSG aguarda retorno de Neymar no fim de novembro

O treinador do PSG, Thomas Tuchel, afirmou nesta sexta-feira que espera o retorno do brasileiro Neymar, com lesão no adutor da perna esquerda, após a paralisação para a disputa das partidas das seleções, para o confronto de 20 de novembro contra o Mônaco pela Ligue 1.

“Acredito que não é possível que jogue pela a seleção”, disse o técnico alemão. Neymar foi convocado por Tite para as partidas do Brasil, em 14 e 17 de novembro, contra a Venezuela em São Paulo e Uruguai em Montevidéu, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

