Técnico do Metz é suspenso por sete partidas após briga com dirigentes do Lille

O técnico do Metz, Frédéric Antonetti, foi suspenso por sete jogos após sua briga com os dirigentes do Lille na última sexta-feira em uma partida da Ligue 1, anunciou a Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) nesta quarta-feira.

A Comissão Disciplinar da LFP, reunida nesta quarta, também acrescentou mais três jogos de suspensão contra Antonetti, mas com o cumprimento em suspenso.

A punição de Antonetti faz com que o técnico perca parte crucial de alguns duelos que são muito importantes para o Metz em sua busca pela permanência. Ele não poderá voltar ao banco da equipe até meados de abril, nos últimos seis jogos do campeonato.

Envolvidos no incidente, os dirigentes do Lille, Olivier Létang e Sylvain Armand, também foram sancionados. O primeiro foi suspenso por dois jogos “de presença no banco, vestiário dos árbitros e todas as funções oficiais”. O segundo foi suspenso por quatro jogos.

Frédéric Antonetti foi expulso na sexta-feira no final da partida contra o Lille (1-1) após aquela disputa com Sylvain Armand, a quem criticou por ter se aproximado de sua área técnica para reclamar com o quarto árbitro.

Foi o terceiro cartão vermelho que Antonetti recebeu nesta temporada.

