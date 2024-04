Técnico do Manchester United censura jornalistas em entrevista coletiva após críticas ao time

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/04/2024 - 16:17 Para compartilhar:

Pressionado pelos maus resultados, o técnico Erik ten Hag viveu momentos de tensão nesta sexta-feira, ao censurar alguns integrantes da imprensa durante coletiva do Manchester United.

O treinador holandês proibiu s jornalistas dos veículos “The Sun”, “The Mirror” e “Manchester Evening News” de fazer questionamentos. Eles puderam apenas assistir a entrevista.

O motivo da insatisfação foi o tom usado pelos periódicos britânicos ao falar da atuação da equipe diante do Coventry, em jogo válido pela semifinal da Copa da Inglaterra. O Manchester vencia o confronto por 3 a 0 e permitiu o empate. Pior, só não levou a virada porque o rival, que atua na segunda divisão inglesa, teve um gol anulado por impedimento.

Erik ten Hag usou o argumento de que considerou as críticas ao time e a seus jogadores, embaraçosas e exageradas.

Apesar de estar garantido na decisão da Copa da Inglaterra, a pressão em cima do trabalho do treinador holandês é grande. Sexto colocado no Campeonato Inglês, o United está fora na briga por uma das vagas para a Liga dos Campeões.

Pela rodada do final de semana, o Manchester United recebe o vice-lanterna Burnley. Um resultado que não seja a vitória aumenta o clima de insatisfação e já ameaça a permanência do comandante à frente do clube.