Técnico do Lyon grita na cara de juiz, é expulso e pode ter gancho pesado no Francês

O técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca, pode ser suspenso por até sete meses pela Federação Francesa de Futebol por ter gritado na cara do árbitro Benoît Millot na vitória do seu time sobre o Brest por 2 a 1 neste domingo pela 24ª rodada do Campeonato Francês.

Fonseca foi expulso nos acréscimos da partida ao reclamar de forma acintosa de um pênalti marcado a favor do Brest por uma possível mão na bola. Após a expulsão, o português foi confrontar Millot e chegou a gritar na cara do árbitro antes de ser afastado pelo capitão do Lyon, Corentin Tolisso.

O técnico ainda tentou então confrontar o árbitro mais uma vez e foi contido por dois jogadores do Lyon. Com Milan e Roma no currículo, Fonseca pode ser suspenso por até 7 meses, de acordo com o jornal francês L’Equipe, e pediu desculpas após a partida.

“Só quero dizer que sinto muito pelo que fiz. Não deveria ter feito isso”, disse Fonseca à rede DAZN. “Às vezes, fazemos coisas que não são corretas. Desculpe”, completou o técnico de 51 anos.

O VAR revisou o lance e o pênalti acabou não sendo concedido a favor do Brest.