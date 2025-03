Técnico do Liverpool se arrepende de ofensas a árbitro: ‘Devo dar um exemplo melhor’

O técnico do Liverpool, Arne Slot, disse estar arrependido das ofensas proferidas contra o árbitro Michael Oliver após o clássico com o Everton, no mês passado. Nesta terça-feira, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) publicou a transcrição dos diálogos, o que causou certo constrangimento ao treinador durante a entrevista pré-jogo da equipe inglesa contra o Paris Saint-Germain, antes da ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

“No momento em que aconteceu, eu estava bastante exaltado por tudo o que havia acontecido nos últimos sete ou oito minutos, ou talvez durante todo o jogo. Escolhi entrar em campo em vez de ficar calmo, entrar e depois falar com Michael”, disse Slot. “Não tenho mais essas mesmas emoções, então agora acho que devo dar um exemplo melhor do que dei naquela época e não entrar nessa situação novamente. Está claro o que eu disse, o que Michael escreveu e o que eu escrevi.”

No documento divulgado pela FA, Slot aparece ofendendo Oliver com palavrões. “Foi alegado que a maneira de agir de AS (Arne Slot) era conflituosa e agressiva. Foi alegado que ele inicialmente usou palavras abusivas enquanto apertava a mão do árbitro, incluindo que o árbitro tinha ‘f****** dado tudo a eles’ e que AS esperava que o árbitro ‘estivesse orgulhoso daquele desempenho’.”

Segundo a entidade que rege o futebol inglês, Slot disse que culparia o árbitro caso do Liverpool não conquistasse o título do Campeonato Inglês – a equipe lidera a tabela com 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder Arsenal, que tem um jogo a menos.

“Depois disso, o árbitro confirma (depois de rever as imagens de vídeo para esclarecer) que foi abordado novamente por AS cerca de um minuto depois. Nessa troca de palavras, AS mais uma vez apertou a mão do árbitro e disse: ‘Se não ganharmos o campeonato, eu vou culpá-lo’. Alega-se, ainda, que AS se voltou para o árbitro assistente e gritou duas vezes que era ‘uma f****** desgraça’.”