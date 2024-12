Técnico do Liverpool evita apontar data para retorno do goleiro Alisson

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2024 - 9:54 Para compartilhar:

O técnico Arne Slot, do Liverpool, evitou apontar uma data para o retorno do goleiro Alisson ao time inglês. O jogador da seleção brasileira está machucado desde outubro e recebeu o apoio do treinador para fazer sua recuperação sem pressa, principalmente da boa fase vivida pelo clube na temporada europeia.

“Acho que deixei claro há algumas semanas sobre qual é minha posição sobre nossos goleiros, mas estamos apenas esperando Alisson estar completamente em forma porque Caoimhin está indo muito bem para colocar Alisson no gol se ele estiver apenas 50%”, disse o treinador, em referência ao goleiro reserva da equipe.

Slot garantiu que o brasileiro só vai voltar ao time quando estiver totalmente recuperado de sua lesão no tendão. “Voltar antes não seria bom para Alisson e não seria bom para o time. Ele está chegando lá, pode levar mais alguns dias extras, mas ele está chegando perto.”

O treinador, contudo, arriscou uma projeção. E acredita que o brasileiro estará no gol do Liverpool antes do fim do ano. “Como eu sempre disse, a fase final de uma reabilitação é sempre o período em que você se sente como ‘ok, ele está realmente lá ou precisa de dias extras?’. Mas ele estará no gol antes do final de dezembro se as coisas continuarem indo bem, como acontece agora.”

Por causa da lesão, Alisson desfalcou a seleção brasileiras nas últimas duas Datas Fifa, disputadas em novembro e outubro. Ederson foi o goleiro titular da equipe comandada por Dorival Júnior. O time nacional volta a campo somente no fim de março do ano que vem.