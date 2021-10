Técnico do Leicester deve resistir ao interesse do Newcastle e aguardar contato do Manchester City Brendan Rodgers possui a expectativa de substituir Pep Guardiola em 2023 após excelentes temporadas em que colocou os Foxes para brigar por vaga Champions League

Brendan Rodgers, técnico do Leicester, deve resistir ao interesse do Newcastle e aguardar contato do Manchester City para substituir Pep Guardiola em 2023, segundo o “Daily Mail”. O comandante está nos Foxes desde 2019 e conseguiu grandes resultados nas duas últimas temporadas.

Rodgers possui admiradores no Manchester City e o nome do treinador chegou a ser cogitado para repor a saída de Roberto Mancini, em 2013. O atual campeão da Premier League já pensa no sucessor de Guardiola e entendem que o britânico preenche os requisitos necessários para comandar um super elenco.

Já o Newcastle busca um técnico imediatamente. Após ser adquirido por um fundo de investimentos saudita, o clube que ocupa a 19ª posição da Premier League não pretende seguir o trabalho com Steve Bruce e a expectativa é de que um outro profissional assuma a função no curto prazo.

Além de Brendan Rodgers, a imprensa britânica já especulou as chegadas de Antonio Conte, sem clube desde que deixou a Inter de Milão, Frank Lampard, também sem equipe desde que foi demitido do Chelsea, e Steven Gerrard, comandante do Rangers.

