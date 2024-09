Técnico do Guarani destaca superação e pede apoio da torcida: ‘Vai fazer a diferença’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2024 - 12:37 Para compartilhar:

Depois de duas derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani se reabilitou em casa ao vencer o Mirassol por 1 a 0. O técnico Allan Aal citou o desgaste após dois jogos longe de Campinas e reforçou o pedido de apoio à torcida na reta final.

“A gente estava magoado de perder duas partidas fora de casa. Isso mexe com o jogador. Talvez o início do jogo tenha sido resquício dessa situação. Dentro de casa, temos que nos impor para trazer o torcedor do nosso lado. O torcedor vai fazer muita diferença nessa reta final”, projetou.

Dentro de casa, o Guarani segue em bom momento, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Ao todo, fez 14 jogos no estádio Brinco de Ouro, com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

Allan Aal também citou o forte desgaste que o time teve com os jogos fora de casa. Perdeu por 3 a 0 para o América-MG em Belo Horizonte (MG) e depois foi derrotado por 2 a 1 para o Paysandu, em Belém (PA), de virada. Além do físico, o treinador citou principalmente o desgaste mental.

“Há dois dias, a gente estava fazendo uma viagem durante toda a madrugada. Saímos de Belém 2h de domingo, chegamos em São Paulo às 7h30 e depois em Campinas às 9h. Descansamos no período da tarde, concentramos no outro dia e jogamos hoje já. Treinamos apenas 12 minutos para o jogo. Foi o que deu para fazer. É um desgaste muito grande, principalmente mental”, detalhou.

Mesmo contra um adversário complicado, que briga pelo acesso, o técnico elogiou a postura do time, que melhorou durante a partida. “Cabe aqui valorizar o grupo também. Ninguém se omitiu. Todos queriam estar no jogo, mas conversamos e pensamos no que era melhor, para dar uma oxigenada. São jogos que dão uma casca boa para o time. Nos recuperamos dentro da partida e merecemos a vitória”, elogiou.

Com a vitória, o Guarani segue na lanterna (20º), mas com 24 pontos, dois a menos do que o Brusque, 19º com 26, e quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 28. O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado, diante do Botafogo.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, quando visita o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 28ª rodada. O adversário tem 36 pontos na zona intermediária da tabela.