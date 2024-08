Técnico do Guarani convoca torcida contra o Vila Nova: ‘Fator diferencial’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/08/2024 - 19:30 Para compartilhar:

Precisando reagir urgentemente na Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani volta a campo para iniciar o returno diante do Vila Nova, em casa. O técnico Allan Aal, que fará seu primeiro jogo no Brinco de Ouro, convocou a torcida para o duelo.

“O fator casa tem que ser um diferencial para nós. Dentro da nossa casa temos que lutar e nos impor. Claro que o torcedor está chateado, mas precisamos fazer prevalecer o nosso mando”, disse.

No último jogo em casa, o Guarani venceu o Brusque por 1 a 0 e busca consolidar a reação como mandante. Apesar de pedir o apoio, Allan Aal também enfatizou a responsabilidade do time em resgatar a confiança da torcida.

“Não adianta só pedirmos apoio, falar em abraçar o time. Nós também temos que corresponder dentro de campo para que esse apoio aconteça de maneira natural. Vamos recuperar os atletas e buscar a vitória”, afirmou.

Com a derrota para o Ceará, por 3 a 1, o Guarani segue na 20ª e última posição com 11 pontos, 11 a menos do que o Botafogo-SP, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 22.

O jogo diante do Vila Nova, pela 20ª rodada, será realizado na segunda-feira, às 20h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). No primeiro turno, os goianos venceram por 2 a 0.