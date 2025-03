Técnico do Grêmio minimiza pancada em jogador do Juventude: ‘Minha intenção não foi agredir’

O técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, minimizou a confusão em que se envolveu na reta final do tempo normal contra o Juventude, neste sábado, pela semifinal do Campeonato Gaúcho. O treinador disse que não teve a intenção de acertar o rosto do meio Ênio. O time tricolor avançou à final ao superar o rival em Caxias do Sul por 3 a 2 nas penalidades, após vitória do Juventude por 2 a 1 no tempo normal.

A confusão aconteceu nos minutos finais do segundo tempo após o Grêmio anotar seu gol, de bicicleta, o que forçou a disputa das penalidades. Os jogadores do Juventude contestaram o gol alegando que houve pé alto na jogada. A reclamação esquentou o clima do jogo, gerando desentendimentos entre atletas dos dois times.

O auge da confusão aconteceu quando Quinteros invadiu o gramado e foi tentar falar com o árbitro. Ao tentar se aproximar de Anderson Daronco, ele foi impedido por Ênio. E, na tentativa de desvencilhar-se do jogador do Juventude, acabou acertando o rosto do atleta.

“Eu vou falar com o árbitro, ele me segura no braço, primeiro eu tiro de cima, ele continua me segurando, eu tiro de novo, evidentemente com mais força, e o jogador simplesmente se golpeia enquanto eu tentava me desvencilhar”, diz Quinteros, na entrevista coletiva pós-jogo.

“Nunca tive intenção de bater em ninguém. Falei com ele, disse que ele me pegou pelos braços, não tive a intenção de bater nem nada, só fui falar com o árbitro. Lamento que tenha acontecido, não me sinto culpado de nada, minha intenção não foi agredir ninguém”, afirmou.

Em outro momento da coletiva, o treinador gremista disse que Ênio teria entendido a situação. “Não tive intenção de agredir ninguém, expliquei mais de uma vez ao jogador, ele entendeu, mas são coisas que acontecem. Quis entrar para falar com o árbitro, ele deu gol e depois foi ao VAR. Entro para falar com o árbitro, por que faz isso? Isso foi a situação.”

Quinteros acabou sendo expulso por ter invadido o gramado. E não pôde acompanhar do gramado a disputa das penalidades, vencida pelo Grêmio. O time tricolor vai tentar conquistar seu oitavo título consecutivo no Estadual.