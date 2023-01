Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 13/01/2023 - 0:17 Compartilhe





O Flamengo venceu o Audax-RJ por 1 a 0, no Maracanã, em jogo adiantado da quinta rodada do Campeonato Carioca. O duelo marcou a estreia do Rubro-Negro na temporada e, também, a de Mário Jorge entre os profissionais. Em coletiva após a partida, o treinador exaltou Matheus França e Victor Hugo, além de falar sobre a relação com Vítor Pereira.

De acordo com o comandante do sub-20, o português deixou a comissão técnica à vontade para lidar com o jogo da melhor maneira possível. Ele também destacou que a diretoria do Flamengo decidirá o planejamento da equipe nos próximos jogos.





– Eu tive três contatos com o Vítor (Pereira) desde que ele chegou. Parece uma pessoa muito tranquila, certa do que está fazendo. Isso vai ficar com a diretoria, temos que estar sempre aptos, seja para treino ou para o jogo. Hoje cumprimos a nossa missão, que era vencer o jogo. Agora cabe a diretoria decidir – disse, antes de completar:

– Não teve, ele (Vítor Pereira) me deixou muito a vontade, deu palavras de incentivo antes e depois do jogo. Durante o bate-papo que tivemos, conseguimos tirar algumas coisas que ele gosta. Agora é alinhar, gerar essa intimidade, para que o processo flua da melhor maneira possível – analisou.

Mário Jorge também destacou a dupla Victor Hugo e Matheus França, que trouxeram um toque de experiência para os garotos nesta quinta-feira. O meia-atacante foi o autor do gol da vitória do Flamengo na partida.

– Com 20 minutos de jogo ele teve um choque e acabou apagando dentro de campo. Por regra médica o tiramos da partida, ele foi para o hospital, não temos ciência da gravidade, mas ele parecia estar bem, conversando. Tomara que ele fique bem. O Matheus França é predestinado a fazer gols em momentos decisivos. Hoje era importante começar vencendo. Os dois são atletas muito especiais, vê-los com essa autonomia e facilidade de jogar no Maracanã é motivo de orgulho.

O Flamengo volta a campo neste domingo, para enfrentar a Portuguesa-RJ, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida acontecerá às 18h (de Brasília), no Maracanã, e contará com presença da torcida rubro-negra.





VEJA OUTROS PONTOS ABORDADOS NA COLETIVA



Matheus Cunha

– O Matheus (Cunha) tem muito potencial, já está no clube há algum tempo. Ele tem um jogo com os pés, isso é muito exigido no futebol de hoje em dia, isso é muito interessante. Várias vezes ele foi acionado para o apoio. O goleiro precisa de um pouco mais de maturidade, mas acredito que está pronto e vai ter as devidas oportunidades no momento certo.

Estreia com vitória

– Fazer um jogo desse tamanho pelo Flamengo, para quem nunca teve a oportunidade de fazer isso entre os profissionais, é claro que vem um nervosismo a mais. Os meninos me deixaram muito a vontade, eles se comportaram muito bem, diante de uma equipe experiente do Audax. Foi tudo muito natural. Minha mãe me acompanha desde pequeno, minha esposa é minha maior incentivadora. Conseguir trazer elas hoje para acompanhar o jogo é uma conquista muito grande para mim.

