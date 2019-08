Técnico do Flamengo exalta Brasileirão: ‘Não há campeonato igual ao Brasileiro’

Após a vitória sobre o Ceará por 3 a 0, na Arena Castelão, o técnico Jorge Jesus elogiou o Brasileirão e tratou de conter a empolgação dos seus jogadores. O triunfo deste domingo garantiu o Flamengo na liderança da tabela, à frente do Santos por conta do maior saldo de gols.

“Queria destacar o Ceará, uma equipe muito qualificada e, por isso, foi uma excelente vitória. Enfrentamos uma equipe muito competitiva. Estou habituado aos campeonatos da Europa, posso falar: não há campeonato igual ao Brasileiro. Pela emoção, beleza e paixão”, comentou o treinador.

Ele também exaltou o trabalho que vem realizando no Flamengo. “Quando chegamos, estávamos a oito pontos do Palmeiras. Conseguimos buscar sempre encarando jogos importantes no meio. Aqui valorizam a Copa do Brasil e menos o Brasileiro, não dá para entender. Nossa proposta era recuperar, achava que tínhamos capacidade de conquistar e buscamos”, explicou o técnico, que tratou de espantar o clima de oba-oba no elenco e lembrar da decisão pela Copa Libertadores. “Faltam muitas rodadas. Não ganhamos nada. Na quarta-feira, temos um jogo muito importante para a história do Flamengo”, ressaltou.

O time carioca encara no meio da semana o Internacional, pelas quartas de final da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A equipe carioca venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder até por 1 a 0, ou por um gol de diferença, desde que faça um gol, como 2 a 1.

Por fim, falou sobre o golaço de bicicleta do uruguaio Arrascaeta. “Ele tem coisas de gênio. Não estava fazendo um grande jogo. Foi um golaço. Deve ser o gol do ano, deve ser o gol Puskas. Parabéns para ele pelo gol e parabéns para a torcida do Flamengo aqui de Fortaleza. Por isso que escolhi o Brasil. Vim confirmar tudo que ouvia falar”, concluiu.