Técnico do Figueirense garante que equipe mira o título da Série C Briga da equipe de Santa Catarina precisa ser acima do que garantir retorno a segunda divisão nacional, assegurou Jorginho

Se para algumas equipes a busca na Série C do Campeonato Brasileiro está prioritariamente voltada ao acesso para a Série B, o técnico Jorginho vê o Figueirense em condições de brigar por algo ainda maior na competição mesmo considerando o time “em formação”.

Para ele, a combinação de peças que ainda devem chegar ao clube do Scarpelli bem como a dedicação diária de quem já está no plantel deixa o time em patamar de briga pelo título da terceira divisão nacional. Algo que ele reconhece ser uma missão difícil pelos adversários dentro e fora das quatro linhas:

– Só se os adversários não deixarem ou se os deuses do futebol não quiserem. Esses meninos estão se dedicando tanto para isso a cada dia, a cada treino. Estamos com 65% de uma equipe, e logo vamos conseguir encaixar. É uma pena que tem muita contusão, essa Covid é um problema grave, mas vamos lutar contra qualquer coisa para sermos campeões.

Apesar do otimismo de Jorginho, a equipe começou de maneira instável a Série C onde venceu somente um dos cinco jogos feitos até o momento. Na análise do treinador, o principal obstáculo para que a equipe melhore seu aproveitamento é a necessidade de melhoria no funcionamento do sistema ofensivo do Alvinegro.

– O resultado (0 a 0 com o Ypiranga) foi ruim pelo volume apresentado pela equipe. Tínhamos que ter ganhado o jogo, como também tínhamos que ter ganhado Mirassol e Paraná, mas já estamos merecendo isso. Ainda tem muito o que acertar do meio para a frente, melhorar um pouquinho a qualidade do passe para colocar o colega na cara do gol, e essa ansiedade até pelo fato da vitória não vir – explicou Jorginho.

Na próxima rodada da competição nacional, o Figueira joga novamente fora de casa na próxima segunda-feira (5) visitando o Ituano no interior do estado de São Paulo.

