Técnico do Corinthians vê Majestoso tático e destaca: ‘Prevaleceu entrega’

Corinthians e São Paulo empataram em 0 a 0 na última quarta-feira (30), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Para o técnico Sylvinho, do Timão, o reflexo do placar sem gols foi uma partida tática promovida por ambas as equipes.

O treinador corintiano ainda reforçou a entrega dos seus atletas neste Majestoso.

– Jogo disputado em cada palmo do campo. Dois times organizados taticamente, com conceitos definido. Nós, com 4-1-4-1., já o São Paulo com linha de três, atacante revesando. Esquemas tiveram que se encaixar. Prevaleceu a entrega e as poucas chances de gol. Difícil terminar jogadas – disse o profissional em entrevista coletiva virtual após o jogo.

Durante uma das respostas, Sylvinho descordou do termo ‘extremamente fraco’ para se referir a partida. Na opinião do técnico, o jogo foi disputado.

– Extremamente fraco me parece excesso. Jogo de entrega, luta, como é um clássico. Se fosse para escolher, preferíamos ter ganhado. Se fosse para empatar, 4 a 4. Jogo disputado, entrega, tático, pouco espaço. Times se defendendo a parte técnica não prevaleceu em nenhum lado – afirmou o técnico.

O empate contra o Tricolor foi o segundo clássico de Sylvinho à frente do Timão, sendo também o segundo empate. No dia 12 de junho, o Alvinegro do Parque São Jorge já havia empatado, na ocasião em 1 a 1, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão.

O próximo confronto direto com um rival local está previsto para o dia 7 de agosto, às 19h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

Sylvinho chegou ao décimo jogo no comando do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

